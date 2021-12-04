Украинский боевой вертолёт нарушил границу Белоруссии во время учений

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии обвинили Украину в нарушении границы воздушного пространства, допущенном вертолётом. По данным ведомства, инцидент произошёл во время проведения Незалежной учений на границе с республикой.

"4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", — приводит БелТА сообщение ГПК.

Как пояснили в комитете, вертолёт Ми-8 на высоте около 100 метров пересёк границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Белоруссии. По поводу случившегося уже проинформирована украинская сторона. Однако пока никакого официального ответа не последовало.