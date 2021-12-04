Украинский боевой вертолёт нарушил границу Белоруссии во время учений
По поводу случившегося Госпогранкомитет республики уже проинформировал Незалежную. Однако пока никакого официального ответа не последовало.
Фото © Facebook / Минобороны Украины
В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии обвинили Украину в нарушении границы воздушного пространства, допущенном вертолётом. По данным ведомства, инцидент произошёл во время проведения Незалежной учений на границе с республикой.
"4 декабря около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", — приводит БелТА сообщение ГПК.
Как пояснили в комитете, вертолёт Ми-8 на высоте около 100 метров пересёк границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Белоруссии. По поводу случившегося уже проинформирована украинская сторона. Однако пока никакого официального ответа не последовало.
Ранее Лайф сообщал, что СБУ устроила на границе с Белоруссией учения по борьбе с мигрантами. По сценарию, нелегалы закидали силовиков снежками и пластиковыми бутылками. Как отметили в ведомстве, для выявления правонарушений в манёврах были задействованы "новейшие технические средства".
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