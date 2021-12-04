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"Мне плевать, кого бить": В центре Ярославля таксист запинал женщину и подрался с мужчиной

Дама получила несколько ударов по лицу, после чего рухнула прямо на проезжую часть. Предположительно, конфликт был спровоцирован её неадекватным поведением.

4 декабря, 15:09

Кадр из видео © VK / "Жесть Ярославль"

Избиение женщины таксистом. Видео © VK / "Жесть Ярославль"

Полиция Ярославля разбирается в обстоятельствах инцидента у местного торгового центра, где, по предварительным данным, таксист избил женщину и мужчину, сообщили Лайфу в региональном УМВД.

"Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Победы. Участники установлены, выясняются все обстоятельства", указал собеседник.

Накануне вечером в Сети появилось видео, как в Ярославле на улице Победы у ТЦ "Аура" мужчина бьёт двух людей, лежащих на земле рядом с припаркованным автомобилем. На кадрах видно, что прохожие пытаются остановить его, а затем он садится в автомобиль.

По словам очевидцев, напавший на пару таксист припарковался, а женщина, выйдя из машины, начала её пинать, что якобы и разозлило водителя. Также уточняется, что оба пассажира были пьяны.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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