"Мне плевать, кого бить": В центре Ярославля таксист запинал женщину и подрался с мужчиной
Дама получила несколько ударов по лицу, после чего рухнула прямо на проезжую часть. Предположительно, конфликт был спровоцирован её неадекватным поведением.
Кадр из видео © VK / "Жесть Ярославль"
Избиение женщины таксистом. Видео © VK / "Жесть Ярославль"
Полиция Ярославля разбирается в обстоятельствах инцидента у местного торгового центра, где, по предварительным данным, таксист избил женщину и мужчину, сообщили Лайфу в региональном УМВД.
"Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Победы. Участники установлены, выясняются все обстоятельства", — указал собеседник.
Накануне вечером в Сети появилось видео, как в Ярославле на улице Победы у ТЦ "Аура" мужчина бьёт двух людей, лежащих на земле рядом с припаркованным автомобилем. На кадрах видно, что прохожие пытаются остановить его, а затем он садится в автомобиль.
По словам очевидцев, напавший на пару таксист припарковался, а женщина, выйдя из машины, начала её пинать, что якобы и разозлило водителя. Также уточняется, что оба пассажира были пьяны.
Ранее в центре Москвы водитель Cadillac в упор расстрелял таксиста, с которым не поделил дорогу. На месте разборок осталась огромная лужа крови, и сложно поверить в то, что пострадавший выжил. 34-летнего таксиста госпитализировали, а стрелка задержали. На допросе мужчина объяснил, почему расстрелял оппонента, также известно, что суд уже арестовал стрелка на два месяца. Лайф публиковал полное видео конфликта.
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