Избиение женщины таксистом. Видео © VK / "Жесть Ярославль"

Полиция Ярославля разбирается в обстоятельствах инцидента у местного торгового центра, где, по предварительным данным, таксист избил женщину и мужчину, сообщили Лайфу в региональном УМВД.

"Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего на улице Победы. Участники установлены, выясняются все обстоятельства", — указал собеседник.

Накануне вечером в Сети появилось видео, как в Ярославле на улице Победы у ТЦ "Аура" мужчина бьёт двух людей, лежащих на земле рядом с припаркованным автомобилем. На кадрах видно, что прохожие пытаются остановить его, а затем он садится в автомобиль.