Суд арестовал на два месяца расстрелявшего таксиста москвича на Cadillac

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Cadillac Дмитрия М., устроившего стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением суда от 4 декабря 2021 года Дмитрию М., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое с применением оружия", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — указали в суде.

Напомним, что 3 декабря у 76-го дома на Большой Грузинской улице произошёл конфликт между водителем Cadillac и таксистом. Находившийся за рулём внедорожника несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета. Это видно на полной записи разборок, которую публиковал Лайф. 34-летний пострадавший был госпитализирован.