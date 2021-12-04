НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд арестовал на два месяца расстрелявшего таксиста москвича на Cadillac

39-летнему водителю вменяется "Хулиганство, совершённое с применением оружия".

4 декабря, 12:30
<p>Фото © Пресс-служба Таганского районного суда</p>

Фото © Пресс-служба Таганского районного суда

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца водителя Cadillac Дмитрия М., устроившего стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением суда от 4 декабря 2021 года Дмитрию М., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершённое с применением оружия", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — указали в суде.

Напомним, что 3 декабря у 76-го дома на Большой Грузинской улице произошёл конфликт между водителем Cadillac и таксистом. Находившийся за рулём внедорожника несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета. Это видно на полной записи разборок, которую публиковал Лайф. 34-летний пострадавший был госпитализирован.

Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок

Расстрелявший таксиста москвич на Cadillac ранее уже был виновником дорожных разборок

Ранее Лайф рассказывал, что подстреленный водителем Cadillac в Москве таксист доставлял девушке цветы. Пострадавший не доехал до назначенного места буквально несколько домов.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1