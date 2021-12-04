Посол США Салливан не стал называть высылкой отъезд дипломатов РФ из Вашингтона

США требуют отъезда российских дипломатов из страны по истечении трёх лет работы исходя из логики РФ, которая придерживается принципов взаимности в дипломатических отношениях. Об этом заявил американский посол в России Джон Салливан в беседе с РБК. Он не согласился со своим российским коллегой Анатолием Антоновым, который назвал происходящее "фактическим выдворением" сотрудников дипмиссии из США.

Салливан пояснил, что, когда американский дипломат приезжает в Россию, получает визу на три года, ему разрешается въехать в страну и оставаться в ней в обозначенный срок. Кроме того, он получает дипломатическую аккредитацию, статус и иммунитет.

"Для российских дипломатов мы тоже выдавали визы на три года, но, когда действие визы истекало, иммунитет и привилегии, которые получал российский дипломат, не истекали. Они могли оставаться с привилегиями и дипломатическим иммунитетом как дипломаты, им было необязательно уезжать. К нам, к нашим дипломатам здесь не было такого же отношения", — указал посол США.

Он отметил, что российское правительство всегда говорило о желании паритета и взаимности в дипломатических отношениях, и США на это ответили таким образом. К дипломатам обеих стран должны относиться одинаково, подчеркнул Салливан.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз. Там добавили, что подход Вашингтона по дипмиссиям поможет установить более предсказуемые отношения с Москвой.