Лыжница Непряева заняла пятое место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Норвегии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в гонке на десять километров свободным стилем с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят на домашней для неё трассе в Лиллехаммере.

Победительнице гонки шведке Фриде Карлссон она уступила 28,5 секунды. В тройку призёрок также вошли норвежка Тереза Йохауг и Рози Бреннан из США. Их отставание составило соответственно 0,3 и 11,3 секунды.

Помимо Непряевой в десятку сильнейших также попала Татьяна Сорина, проигравшая Карлссон 35,8 секунды. Вероника Степанова (+1.01,6) заняла 17-е место, Анастасия Рыгалина (+1.09,8) — 19-я, Юлия Ступак (+1.19,7) — 22-я, Лилия Васильева (+1.30,7) — 28-я, Мария Истомина (+1.49,3) — 40-я.