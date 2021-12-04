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Бориса Грызлова переизбрали председателем высшего совета "Единой России"

В общей сложности в совет вошло 100 человек. При этом предусмотрена возможность для доизбрания ещё двух членов.

4 декабря, 12:00
<p>Борис Грызлов. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/16680/photos/13579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Борис Грызлов. Фото © Kremlin.ru

На проходящем в Москве XX съезде "Единой России" было принято решение о переизбрании Бориса Грызлова на пост председателя высшего совета партии. Эту должность он будет занимать в течение пяти лет.

Отметим, бюро высшего совета ЕР — это центральный орган партии, в обязанности которого входит её стратегическое развитие. Согласно уставу, председатель обязан представлять фракцию во всех российских и зарубежных государственных и негосударственных органах и организациях, а также контролировать деятельность генерального совета и Центрального исполкома.

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В высший совет партии вошло 100 человек, в частности полномочные представители президента, главы регионов, депутаты Думы, сенаторы, члены кабмина, спикеры заксобраний субъектов РФ, секретари реготделений, а также представители госкорпораций, учреждений культуры и образования, общественных организаций. Как сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев, предусмотрена возможность для доизбрания в него ещё двух членов. По его словам, попасть в высший совет смогут те, кто покажет наилучшие результаты в работе.

Ранее съезд партии переизбрал Дмитрия Медведева на пост председателя "Единой России". Согласно уставу политсилы, срок полномочий на этой должности составляет также пять лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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