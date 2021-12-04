"Спартак" объявил о трансфере вратаря "Факела" Свинова
Контракт с 21-летним голкипером вступит в силу 1 января 2022 года.
Илья Свинов. Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" согласовал с воронежским "Факелом" условия перехода голкипера Ильи Свинова. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Контракт с 21-летним вратарём вступит в силу 1 января 2022 года. Соглашение будет рассчитано до 31 мая 2025-го с опцией продления ещё на год по инициативе красно-белых.
По информации СМИ, стоимость сделки составит 20 миллионов рублей.
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Свинов — воспитанник тольяттинского футбола. В нынешнем сезоне он сохранил свои ворота в неприкосновенности в 11 матчах первенства ФНЛ.
Кроме того, "Спартак" подтвердил подписание контракта с тренером по физподготовке Вадимом Боровским, ранее работавшим в казахстанском "Кайрате".
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