Фанаты ЦСКА покинули трибуны в матче с "Крыльями Советов"
Они протестуют против массовых задержаний после игры с "Зенитом" в прошлом туре.
Армейские фанаты. Фото © ПФК ЦСКА
Фанатская группировка ЦСКА покинула трибуны "Солидарность-арены" на 20-й минуте выездного матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Тем самым болельщики выразили протест против массовых задержаний после предыдущей встречи команды с "Зенитом".
Во втором тайме матча против петербургского клуба, который состоялся в минувшее воскресенье, армейские фанаты устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. По окончании встречи правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.
В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.
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Ранее в матче "Крылья Советов" — ЦСКА со стадиона ушли и болельщики самарского клуба. Они оставили свои места на 13-й минуте.
Накануне в ходе стартового матча тура между "Зенитом" и "Ростовом" трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики южан ушли со стадиона в первом тайме, зенитовцы — после перерыва.
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