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Фанаты ЦСКА покинули трибуны в матче с "Крыльями Советов"

Они протестуют против массовых задержаний после игры с "Зенитом" в прошлом туре.

4 декабря, 11:27
<p>Армейские фанаты. Фото © ПФК ЦСКА</p>

Армейские фанаты. Фото © ПФК ЦСКА

Фанатская группировка ЦСКА покинула трибуны "Солидарность-арены" на 20-й минуте выездного матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Тем самым болельщики выразили протест против массовых задержаний после предыдущей встречи команды с "Зенитом".

Во втором тайме матча против петербургского клуба, который состоялся в минувшее воскресенье, армейские фанаты устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. По окончании встречи правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.

"Фанат не преступник": Футбольные болельщики в России протестуют против задержаний, а в Европе таких проблем нет

"Фанат не преступник": Футбольные болельщики в России протестуют против задержаний, а в Европе таких проблем нет

Ранее в матче "Крылья Советов" — ЦСКА со стадиона ушли и болельщики самарского клуба. Они оставили свои места на 13-й минуте.

Накануне в ходе стартового матча тура между "Зенитом" и "Ростовом" трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики южан ушли со стадиона в первом тайме, зенитовцы — после перерыва.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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