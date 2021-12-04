Фанаты ЦСКА покинули трибуны в матче с "Крыльями Советов"

Фанатская группировка ЦСКА покинула трибуны "Солидарность-арены" на 20-й минуте выездного матча 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". Тем самым болельщики выразили протест против массовых задержаний после предыдущей встречи команды с "Зенитом".

Во втором тайме матча против петербургского клуба, который состоялся в минувшее воскресенье, армейские фанаты устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. По окончании встречи правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ответ армейские болельщики заявили, что покинут трибуны в ходе выездного матча 17-го тура против самарских "Крыльев Советов". К их акции присоединились фанаты других клубов.

Ранее в матче "Крылья Советов" — ЦСКА со стадиона ушли и болельщики самарского клуба. Они оставили свои места на 13-й минуте.