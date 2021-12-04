НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Биатлонист Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка IBU в Норвегии

В масс-старте он опередил ближайшего преследователя на 23,8 секунды.

4 декабря, 10:25
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWsK_cMIGyT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">anton_babikov.official_group</a></p>

Фото © Instagram / anton_babikov.official_group

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золотую медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.

Он преодолел дистанцию в 15 километров с одним промахом на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежец Эрленд Бьонтегорд и Реми Брутье из Франции. Они поразили по 18 мишеней из 20, проиграв Бабикову 23,8 и 46,5 секунды соответственно.

Масс-старт проходил по экспериментальным правилам — вместо традиционных 30 участников в гонке выступили 60 биатлонистов. Россиянин Ильназ Мухамедзянов финишировал 23-м, Никита Поршнев — 33-м, Евгений Гараничев — 37-м.

Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Определился состав сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Для Бабикова победа стала второй подряд на этапе IBU в Шушене. Накануне он показал лучший результат в спринте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1