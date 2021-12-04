Биатлонист Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка IBU в Норвегии

Он преодолел дистанцию в 15 километров с одним промахом на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежец Эрленд Бьонтегорд и Реми Брутье из Франции. Они поразили по 18 мишеней из 20, проиграв Бабикову 23,8 и 46,5 секунды соответственно.