Биатлонист Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка IBU в Норвегии
В масс-старте он опередил ближайшего преследователя на 23,8 секунды.
Фото © Instagram / anton_babikov.official_group
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл золотую медаль в масс-старте на втором этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в норвежском Шушене.
Он преодолел дистанцию в 15 километров с одним промахом на огневых рубежах. В тройку призёров также попали норвежец Эрленд Бьонтегорд и Реми Брутье из Франции. Они поразили по 18 мишеней из 20, проиграв Бабикову 23,8 и 46,5 секунды соответственно.
Масс-старт проходил по экспериментальным правилам — вместо традиционных 30 участников в гонке выступили 60 биатлонистов. Россиянин Ильназ Мухамедзянов финишировал 23-м, Никита Поршнев — 33-м, Евгений Гараничев — 37-м.
Для Бабикова победа стала второй подряд на этапе IBU в Шушене. Накануне он показал лучший результат в спринте.
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