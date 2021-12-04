Генеральным директором РУСАДА стала Вероника Логинова

Совет учредителей РУСАДА утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей антидопингового агентства.

Логинова ранее работала на других должностях в РУСАДА. Также она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России.

Конкурс на должность гендиректора РУСАДА был открыт 25 октября, приём заявок завершили 15 ноября. Конкурсная комиссия изучала документы соискателей, а также проводила с ними тестирования и собеседования.