Генеральным директором РУСАДА стала Вероника Логинова
В августе 2020 года с этого поста был уволен Юрий Ганус. До 1 декабря 2021 года его обязанности исполнял Михаил Буханов.
Табличка на здании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Совет учредителей РУСАДА утвердил Веронику Логинову на посту генерального директора организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР), которая является одним из учредителей антидопингового агентства.
Логинова ранее работала на других должностях в РУСАДА. Также она на протяжении нескольких лет возглавляла отдел антидопингового обеспечения в Министерстве спорта России.
Конкурс на должность гендиректора РУСАДА был открыт 25 октября, приём заявок завершили 15 ноября. Конкурсная комиссия изучала документы соискателей, а также проводила с ними тестирования и собеседования.
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В августе 2020 года с поста генерального директора РУСАДА был уволен Юрий Ганус. До 1 декабря 2021 года его обязанности исполнял Михаил Буханов.
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