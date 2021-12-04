Врач Артём Николаев назвал способы избежать травм во время гололёда

Главный врач телемедицинской клиники "СберЗдоровье" Артём Николаев рассказал, почему обледеневший снег может представлять собой серьёзную опасность для пешеходов и как не стать жертвой гололедицы в зимнюю пору. Он призвал отказаться от обуви на высокой платформе и каблуков и выбирать ботинки на толстой рельефной подошве с хорошим сцеплением с поверхностью.

"На любимую пару обуви можно купить антигололёдные насадки или установить профилактику от скольжения в обувной мастерской", — порекомендовал медик в беседе с РИА "Новости".

Он также посоветовал при ходьбе по наледи идти маленькими шажками, наступая на всю подошву, а спускаясь с лестницы, держаться за поручни и ставить ноги вдоль ступеней. По словам Николаева, чтобы сохранять равновесие, руки в карманах держать нельзя. По той же причине врач порекомендовал заменить сумку на рюкзак, а пожилым брать с собой трость с резиновым или острым наконечником.

Во избежание переломов при падении не стоит выставлять руки вперёд или отклоняться назад. Эксперт также советует пересекать проезжую часть спокойным шагом и только по пешеходному переходу, а к одежде крепить светоотражающие элементы.

"Если вы упали, не вставайте сразу, сначала осмотрите себя и оцените своё состояние. Если даже на несколько секунд вы потеряли сознание, чувствуете шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную боль или понимаете, что с рукой или ногой что-то не то, не рискуйте и вызовите скорую помощь. До её приезда не меняйте положения. Врачи смогут определить вид травмы: ушиб, растяжение, вывих, сотрясение мозга или перелом — и оказать соответствующую помощь", — уточнил Николаев.