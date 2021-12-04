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Тренер по физподготовке Боровский перешёл из "Кайрата" в "Спартак"

В казахстанском клубе 35-летний специалист провёл пять лет.

4 декабря, 09:14
<p>Фото © ФК "Кайрат"</p>

Фото © ФК "Кайрат"

Тренер по физподготовке Вадим Боровский перешёл из алма-атинского "Кайрата" в московский "Спартак". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.

"Искренне верю, что выпускники академии "Кайрата" прославят казахстанский футбол на мировой арене. А чтобы это произошло, важно, чтоб их тренировали и развивали люди с горящими от страсти к футболу глазами", — заявил Боровский.

Боровский работал в тренерском штабе "Кайрата" пять лет. До этого он выступал за целый ряд казахстанских клубов на позиции полузащитника, став в составе карагандинского "Шахтёра" двукратным чемпионом страны.

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Отметим, что "Спартак" пока не объявлял о переходе Вадима Боровского.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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