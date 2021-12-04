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Вратарь "Рейнджерс" Шестёркин получил травму в матче НХЛ против "Сан-Хосе"

В третьем периоде в воротах команды его заменил соотечественник Александр Георгиев.

4 декабря, 08:59
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин получил травму в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Голкипер, отразивший к тому моменту все 19 бросков соперников, получил повреждение во время атаки "Сан-Хосе". При этом непосредственного контакта с хоккеистами соперника у него не было.

Шестёркин покинул площадку с помощью медицинского персонала, не опираясь на правую ногу. В рамке "Рейнджерс" его заменил соотечественник Александр Георгиев, отразивший девять бросков из девяти.

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Сохранив свои ворота в неприкосновенности, российские вратари сделали второй совместный "шатаут" в истории нью-йоркского клуба. Первый оформили в декабре 2016 года Хенрик Лундквист и Антти Раанта в матче против "Даллас Старз" (2:0).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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