Депутат Рады Гриб потребовала "мира с Россией"

Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что Украине необходимо наладить отношения с Россией и другими соседними государствами, чтобы обеспечить себе развитие. Парламентарий в эфире телеканала "Наш" подчеркнула, что такой вариант выгоден для Незалежной.

"Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? Да я уверена, что нет. <...> Может быть, нам надо мозги включить и решить всё-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями", — сказала Гриб.

Она отметила, что ситуация с "Северным потоком – 2" показала нынешнее место Незалежной на международной арене. Кроме того, Гриб подчеркнула, что только после налаживания отношений с соседними государствами страна сможет нормально развиваться, а "руководство начнёт думать о людях".