Депутат Рады Гриб потребовала "мира с Россией"
Парламентарий отметила, что ситуация с "Северным потоком – 2" показала нынешнее место Украины на международной арене.
Фото © Facebook / Верховная рада Украины
Депутат Верховной рады Виктория Гриб заявила, что Украине необходимо наладить отношения с Россией и другими соседними государствами, чтобы обеспечить себе развитие. Парламентарий в эфире телеканала "Наш" подчеркнула, что такой вариант выгоден для Незалежной.
"Согласятся ли страны воевать и начать новую мировую войну из-за Украины? Да я уверена, что нет. <...> Может быть, нам надо мозги включить и решить всё-таки, а что же выгодно именно Украине? В данном случае это мир с Россией, <...> со всеми соседями", — сказала Гриб.
Она отметила, что ситуация с "Северным потоком – 2" показала нынешнее место Незалежной на международной арене. Кроме того, Гриб подчеркнула, что только после налаживания отношений с соседними государствами страна сможет нормально развиваться, а "руководство начнёт думать о людях".
Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о тактике Запада по нагнетанию ситуации вокруг Украины. Дипломат также напомнила, что Москва не против помощи Вашингтона в выполнении Киевом Минских соглашений.
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