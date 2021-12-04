Вертолёт Ми-8 экстренно сел под Тюменью из-за срабатывания датчика о неполадках
На борту винтокрылой машины находилось три члена экипажа, пострадавших нет. На месте инцидента работают следователи.
В Тюменской области вертолёт Ми-8 был вынужден совершить экстренную посадку из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России. Всё произошло сегодня утром, около 8:00 мск.
"Вертолёт Ми-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) — Омск произвёл посадку в районе посёлка Голышманово. Пострадавших в результате происшествия нет", — уточнили в ведомстве, указав, что на борту находилось три человека.
Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
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