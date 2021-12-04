Вертолёт Ми-8 экстренно сел под Тюменью из-за срабатывания датчика о неполадках

В Тюменской области вертолёт Ми-8 был вынужден совершить экстренную посадку из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России. Всё произошло сегодня утром, около 8:00 мск.

"Вертолёт Ми-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) — Омск произвёл посадку в районе посёлка Голышманово. Пострадавших в результате происшествия нет", — уточнили в ведомстве, указав, что на борту находилось три человека.

Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.