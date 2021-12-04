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Вертолёт Ми-8 экстренно сел под Тюменью из-за срабатывания датчика о неполадках

На борту винтокрылой машины находилось три члена экипажа, пострадавших нет. На месте инцидента работают следователи.

4 декабря, 09:03
<p>Фото © <a href="https://vk.com/club127528397?w=wall-127528397_1812&z=photo-127528397_457240792/album-127528397_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Центральное МСУ на транспорте СК России</a></p>

Фото © VK / Центральное МСУ на транспорте СК России

В Тюменской области вертолёт Ми-8 был вынужден совершить экстренную посадку из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя). Об этом сообщили в Центральном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России. Всё произошло сегодня утром, около 8:00 мск.

"Вертолёт Ми-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) — Омск произвёл посадку в районе посёлка Голышманово. Пострадавших в результате происшествия нет", — уточнили в ведомстве, указав, что на борту находилось три человека.

Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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