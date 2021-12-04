НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки выявили 32 974 новых пациента с коронавирусом

От болезни за 24 часа вылечилось 35 182 человека, общее число выздоровевших достигло 8 471 813.

4 декабря, 08:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

В России за минувшие сутки выявлено 32 974 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,34%.

Как отмечается, у 6,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 35 182 человека. Скончалось 1215 человек, условная летальность возросла до 2,87%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 570 373 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 471 813 человек. За весь период в России умерло 280 072 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Инспекция ВОЗ по признанию "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года

Инспекция ВОЗ по признанию "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн увидел в штамме "омикрон" шанс на окончание пандемии ковида. Специалист напомнил, что новый вариант коронавируса уже обнаружили примерно у сотни человек, но никто из них не умер.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1