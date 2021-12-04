В России за сутки выявили 32 974 новых пациента с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 32 974 новых случая заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,34%.

Как отмечается, у 6,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 35 182 человека. Скончалось 1215 человек, условная летальность возросла до 2,87%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 9 570 373 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 471 813 человек. За весь период в России умерло 280 072 человека", — отмечается в сообщении штаба.