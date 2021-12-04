Инспекция ВОЗ по признанию "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России приступят к инспекции для оценки вакцины от коронавируса "Спутник V" не ранее января 2022 года. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась предоставить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что информация ожидается к концу декабря текущего года, до того как данные будут получены и оценены, не стоит ожидать проведения инспекции.