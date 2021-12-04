Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Турцию и Египет
Эпидемиолог посоветовал планировать отдых дома, а не в экзотических странах.
Академик РАН Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Жителям России, планирующим отправиться на отдых в Турцию и Египет, стоит сдать билеты. Об этом заявил доктор медицинских наук, академик РАН, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
В беседе с "Вечерней Москвой" он отметил, что появление нового штамма коронавируса должно мотивировать россиян сделать прививку или ревакцинироваться. Также Онищенко посоветовал гражданам помнить о средствах индивидуальной защиты.
"У нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолёты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядёт очень скоро, нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах", — пояснил академик РАН.
Ранее Лайф писал, что Онищенко назвал непрофессиональными паникёрами сравнивающих омикрон-штамм с Эболой. Бывший парламентарий призвал дождаться новых результатов исследования этой разновидности вируса и не делать преждевременных выводов.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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