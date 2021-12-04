Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Турцию и Египет

"У нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолёты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядёт очень скоро, нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах", — пояснил академик РАН.