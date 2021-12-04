Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
Инцидент произошёл на Вешняковской улице. Сейчас возгорание уже ликвидировано.
Фото © Pixabay
В ночь на 4 декабря на востоке Москвы вспыхнул пожар в жилом доме. В результате погибло два человека, ещё один пострадал. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 03:46 мск. Загорелась квартира на шестом этаже дома по адресу улица Вешняковская, 31, корпус 2. В настоящее время пожар уже ликвидирован.
Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.
Ранее пять человек погибли при пожаре на поминках в Уссурийске. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём.
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