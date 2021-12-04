Юрист Тягай объяснила, что грозит россиянам за слишком громкие звуки интима

Реального наказания за мешающие соседям громкие звуки интима в России не предусмотрено, однако жильцы многоквартирного дома имеют право вызвать полицию, если есть подозрения, что рядом с ними происходит насилие. Об этом рассказала партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.

Специалист отметила, что в различных регионах России действуют свои законы о тишине. Как правило, предусмотрен запрет на превышение допустимого уровня шума в квартирах — свыше 55 децибел днём и 45 децибел ночью и в часы отдыха. К нарушениям относятся крики, свист, пение и другие действия, беспокоящие соседей. Тягай пояснила, что за звуки сексуального характера, даже очень громкие, в России административного наказания не предусмотрено. Дело в том, что подобный шум относится к категории звуков, сопровождающих обычную жизнедеятельность человека. Однако недовольные соседи могут заявить в полицию и высказать подозрение, что в соседней квартире совершаются насильственные действия.

"Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении, в том числе, если жильцы не будут реагировать на просьбы открыть дверь, могут и взломать её", — отметила Тягай в беседе с РИА "Недвижимость".

Юрист добавила, что, как правило, к моменту приезда сотрудников полиции шуметь в квартире прекращают даже самые громкие и любвеобильные соседи. Правоохранители чаще всего просто проводят с ними беседу и рекомендуют сдерживать свои эмоции.