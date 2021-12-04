В Бельгии два бегемота заболели коронавирусом

Два бегемота из зоопарка бельгийского города Антверпен заразились коронавирусом. Как отмечается в пресс-релизе учреждения, ветеринарная лаборатория Национального института здравоохранения страны 3 декабря сообщила, что тесты животных дали положительный результат.

"Два бегемота — Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) — заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, кроме насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности", — информирует пресс-служба на странице зоопарка в "Фейсбуке".

Администрация зоопарка пока не готова объяснить, как именно бегемоты заразились в условиях строгих санитарных мер, тем более что за последнее время никто из смотрителей не болел ковидом. В зоопарке ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол. Сейчас доступ к млекопитающим закрыт. После того как тесты покажут отрицательный результат, посетители вновь смогут увидеть Имами и Хермиена.