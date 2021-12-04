Аналитик Мария Снеговая связала потерю Украиной Крыма с желанием вступить в ЕС

Украина потеряла Крым в 2014 году из-за большого желания Киева вступить в Евросоюз. Такое мнение в своей статье для журнала National Interest выразила научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

"[Крым вернулся в состав России] из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС", — написала она.

Как отметила автор материала, в течение семи лет "красная линия", которую очертила Москва, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.

Ранее экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым. Политолог Андрей Манойло раскрыл истинные мотивы его резонансного заявления и назвал Коэна сбитым лётчиком.