Аналитик Мария Снеговая связала потерю Украиной Крыма с желанием вступить в ЕС
Эксперт отметила, что в течение семи лет "красная линия", которую очертила Москва, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.
Виды Крыма. Фото © Pixabay
Украина потеряла Крым в 2014 году из-за большого желания Киева вступить в Евросоюз. Такое мнение в своей статье для журнала National Interest выразила научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.
"[Крым вернулся в состав России] из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС", — написала она.
Как отметила автор материала, в течение семи лет "красная линия", которую очертила Москва, не была связана с вероятным вступлением Киева в НАТО.
Ранее экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым. Политолог Андрей Манойло раскрыл истинные мотивы его резонансного заявления и назвал Коэна сбитым лётчиком.
Лайф напоминает, что Крым вошёл в состав России в 2014 году, — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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