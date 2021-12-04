Байден отказался уважать чьи-либо "красные линии" в контексте Украины

Перед отъездом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) американский лидер пообщался с журналистами. Представители прессы попросили его прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями" дальнейшее расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры альянса к границам РФ, включая размещение на Украине ударных комплексов и гиперзвукового оружия.