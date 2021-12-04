Байден отказался уважать чьи-либо "красные линии" в контексте Украины
В Москве таковыми считают дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на территории Незалежной ударных комплексов и гиперзвукового оружия.
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Президент США Джо Байден заявил, что не уважает ничьи "красные линии" в контексте Украины.
Перед отъездом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) американский лидер пообщался с журналистами. Представители прессы попросили его прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями" дальнейшее расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры альянса к границам РФ, включая размещение на Украине ударных комплексов и гиперзвукового оружия.
"Я не признаю ничью "красную линию", — ответил Байден.
В беседе с журналистами Байден также выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что дата переговоров уже определена. Он отметил, что лидеры могут обсудить, в частности, вопрос продвижения НАТО на Восток. По данным СМИ, Путин и Байден проведут переговоры в онлайн-формате. Беседа может состояться 7 декабря, но точная дата ещё не определена. К слову, на личной встрече в Женеве политики не обсуждали тему "красных линий". Путин тогда заявил, что так далеко переговоры не зашли.
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