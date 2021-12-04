Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным

Президент США Джо Байден надеется на "долгий разговор" с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящих переговоров. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", — сказал глава Белого дома, затронув тему российско-украинской границы.