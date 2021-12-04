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Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным

Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

4 декабря, 02:24

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден надеется на "долгий разговор" с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящих переговоров. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами перед тем, как отправиться из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", — сказал глава Белого дома, затронув тему российско-украинской границы.

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Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что дата переговоров Путина и Байдена уже определена. Он отметил, что лидеры могут обсудить, в частности, вопрос продвижения НАТО на Восток. По данным СМИ, Путин и Байден проведут переговоры в онлайн-формате. Беседа может состояться 7 декабря, но точная дата ещё не определена.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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