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Глава Сахалина Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать курильский остров

Бизнесмены хотят организовать там производство водорода и готовы инвестировать в проект до двух с половиной миллиардов долларов.

4 декабря, 02:02

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners хочет арендовать курильский остров Шумшу. По словам главы региона, фирма, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, намерена организовать там проект по производству водорода и вложить в него до двух с половиной миллиардов долларов.

"Они хотят производить полтора гигаватта, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер (для строительства генерации. — Прим. Лайфа), — сказал Лимаренко в интервью РБК.

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Продавать произведённый водород бизнесмены из Дании планируют в Японию. Стоит отметить, что Шумшу относится к Северным Курильским островам, которые не являются спорными, поэтому никаких препятствий для торговых отношений нет, отметил глава Сахалина. В настоящее время Copenhagen Infrastructure Partners просит предоставить землю под изыскания.

"Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — подчеркнул Лимаренко.

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Губернатор добавил, что недавно встречался с министром финансов РФ Антоном Силуановым и доложил про инвестпроекты, в том числе водородные.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что особый налоговый режим на Курилах может быть введён в 2023 году. По его словам, вводимые преференции позволят дать бизнесу серьёзные возможности для развития.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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