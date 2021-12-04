Глава Сахалина Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать курильский остров

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners хочет арендовать курильский остров Шумшу. По словам главы региона, фирма, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, намерена организовать там проект по производству водорода и вложить в него до двух с половиной миллиардов долларов.

"Они хотят производить полтора гигаватта, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер (для строительства генерации. — Прим. Лайфа), — сказал Лимаренко в интервью РБК.

Продавать произведённый водород бизнесмены из Дании планируют в Японию. Стоит отметить, что Шумшу относится к Северным Курильским островам, которые не являются спорными, поэтому никаких препятствий для торговых отношений нет, отметил глава Сахалина. В настоящее время Copenhagen Infrastructure Partners просит предоставить землю под изыскания.

"Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — подчеркнул Лимаренко.

Губернатор добавил, что недавно встречался с министром финансов РФ Антоном Силуановым и доложил про инвестпроекты, в том числе водородные.