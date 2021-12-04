Глава Сахалина Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать курильский остров
Бизнесмены хотят организовать там производство водорода и готовы инвестировать в проект до двух с половиной миллиардов долларов.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners хочет арендовать курильский остров Шумшу. По словам главы региона, фирма, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, намерена организовать там проект по производству водорода и вложить в него до двух с половиной миллиардов долларов.
"Они хотят производить полтора гигаватта, 120 тысяч тонн водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер (для строительства генерации. — Прим. Лайфа), — сказал Лимаренко в интервью РБК.
Продавать произведённый водород бизнесмены из Дании планируют в Японию. Стоит отметить, что Шумшу относится к Северным Курильским островам, которые не являются спорными, поэтому никаких препятствий для торговых отношений нет, отметил глава Сахалина. В настоящее время Copenhagen Infrastructure Partners просит предоставить землю под изыскания.
"Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — подчеркнул Лимаренко.
Губернатор добавил, что недавно встречался с министром финансов РФ Антоном Силуановым и доложил про инвестпроекты, в том числе водородные.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что особый налоговый режим на Курилах может быть введён в 2023 году. По его словам, вводимые преференции позволят дать бизнесу серьёзные возможности для развития.
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