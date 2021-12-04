Суд арестовал совладельца сети SPAR Левчугова по делу следователя из Томска Арефьева

Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца сети супермаркетов SPAR, гендиректора томской группы компаний "Лама" Владислава Левчугова. Бизнесмен проходит по тому же уголовному делу, что и следователь из Томской области Сергей Арефьев, которого ранее обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, Левчугов заключён под стражу до 2 февраля 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве".

Перед этим суд арестовал и следователя Арефьева — до той же даты. По версии следствия, возглавляемый им отдел расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Следователь захотел получить взятку за его прекращение и нашёл посредника, который связался с учредителем юрлица. Сам Арефьев также встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку. В результате бизнесмен сообщил об этом в правоохранительные органы. 2 декабря Арефьева и его посредника, коим оказался Левчугов, задержали.

Владислав Левчугов является главой группы компаний "Лама", включающей несколько торговых центров, универсамы "Абрикос", производственные предприятия, а также развивающуюся по франшизе сеть голландского бренда SPAR в Томске и Новосибирске.