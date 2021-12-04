Суд арестовал совладельца сети SPAR Левчугова по делу следователя из Томска Арефьева
Бизнесмена обвиняют в посредничестве в даче взятки. Оба фигуранта пробудут под стражей до 2 февраля 2022 года.
Фото © t.me / moscowcourts
Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца сети супермаркетов SPAR, гендиректора томской группы компаний "Лама" Владислава Левчугова. Бизнесмен проходит по тому же уголовному делу, что и следователь из Томской области Сергей Арефьев, которого ранее обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, Левчугов заключён под стражу до 2 февраля 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве".
Перед этим суд арестовал и следователя Арефьева — до той же даты. По версии следствия, возглавляемый им отдел расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Следователь захотел получить взятку за его прекращение и нашёл посредника, который связался с учредителем юрлица. Сам Арефьев также встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку. В результате бизнесмен сообщил об этом в правоохранительные органы. 2 декабря Арефьева и его посредника, коим оказался Левчугов, задержали.
Владислав Левчугов является главой группы компаний "Лама", включающей несколько торговых центров, универсамы "Абрикос", производственные предприятия, а также развивающуюся по франшизе сеть голландского бренда SPAR в Томске и Новосибирске.
Ранее Лайф рассказывал о тёмных делах Мушвига Абдуллаева — гендиректора обанкротившегося торгового дома "Интерторг", который по франшизе развивал сеть Spar на северо-западе России. Скандальное банкротство одного из крупнейших ретейлеров Санкт-Петербурга привлекло внимание правоохранителей. А незадолго до краха владелец холдинга Абдуллаев набрал в банках миллиардные кредиты, скрылся и стал фигурантом уголовных дел о хищении и мошенничестве. Лайф выяснял, куда он мог спрятать миллиарды.
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