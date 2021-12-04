Польский министр Москва призвала ЕК начать антимонопольное расследование против "Газпрома"
Также она заявила о необходимости распространить европейские нормы "на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на "Северный поток – 2".
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" и предложила увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта. По мнению Варшавы, российская компания якобы виновата в высоких ценах на газ в Европе.
"Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта", — сказала Москва в беседе с изданием Biznes Alert.
По её словам, в настоящее время активно создаётся инфраструктура для диверсификации поставок голубого топлива в Польшу, например газопровод Baltic Pipe ("Балтик пайп") и терминалы для сжиженного газа. Москва призвала незамедлительно принять меры, которые "вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка". В этом свете, отметила она, совершенно оправданным выглядит обращение к Еврокомиссии. Кроме того, польский министр заявила о необходимости распространить европейские нормы "на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на "Северный поток – 2".
В России неоднократно опровергали причастность к высоким ценам на газ в Европе. Так, в "Газпроме" ранее заявили, что и вовсе не заинтересованы в них. Зампред правления компании и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова подчеркнула, что сильное подорожание голубого топлива в Европе приводит к деградации спроса на него. Президент России Владимир Путин в октябре отмечал, что к росту цен на газ привело отсутствие больших резервных мощностей. По словам главы государства, в это сложное время особенно важно создание механизмов долгосрочной стабилизации энергетического рынка.
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