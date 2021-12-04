Польский министр Москва призвала ЕК начать антимонопольное расследование против "Газпрома"

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" и предложила увеличить число альтернативных поставщиков в пакете импорта. По мнению Варшавы, российская компания якобы виновата в высоких ценах на газ в Европе.

"Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта", — сказала Москва в беседе с изданием Biznes Alert.

По её словам, в настоящее время активно создаётся инфраструктура для диверсификации поставок голубого топлива в Польшу, например газопровод Baltic Pipe ("Балтик пайп") и терминалы для сжиженного газа. Москва призвала незамедлительно принять меры, которые "вынудят "Газпром" придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка". В этом свете, отметила она, совершенно оправданным выглядит обращение к Еврокомиссии. Кроме того, польский министр заявила о необходимости распространить европейские нормы "на все импортные газопроводы, идущие с восточного направления, в первую очередь — на "Северный поток – 2".