Google обозначил офис украинского заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"

Компания Google в письме к руководству национального историко-культурного заповедника "София Киевская" ошибочно указала адресатом "штаб Талибана"*. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко.

Он с иронией отметил, что полдня искал на территории заповедника соответствующий штаб, но так и не нашёл.

"Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то про них подозреваю", — пошутил Кириленко.

К своему посту замдиректора заповедника прикрепил фото конверта из Google. На нём наряду с правильным указанием улицы и номера дома в Киеве — Владимирская, 24 — действительно упоминается "головной офис" талибов.

Ранее сообщалось, что Google уличили в попытках "перепрограммировать" человечество. Кроме того, по данным учёных, IT-гигант продолжает следить за пользователями по всему миру.