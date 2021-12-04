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Google обозначил офис украинского заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"

Представитель учреждения с иронией отметил, что полдня искал на территории соответствующий штаб, но так и не нашёл.

4 декабря, 00:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2992392621023885&set=a.1478223339107495" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вадим Кириленко</a></p>

Фото © Facebook / Вадим Кириленко

Компания Google в письме к руководству национального историко-культурного заповедника "София Киевская" ошибочно указала адресатом "штаб Талибана"*. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил первый заместитель директора заповедника Вадим Кириленко.

Он с иронией отметил, что полдня искал на территории заповедника соответствующий штаб, но так и не нашёл.

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"Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то про них подозреваю", — пошутил Кириленко.

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К своему посту замдиректора заповедника прикрепил фото конверта из Google. На нём наряду с правильным указанием улицы и номера дома в Киеве — Владимирская, 24 — действительно упоминается "головной офис" талибов.

Ранее сообщалось, что Google уличили в попытках "перепрограммировать" человечество. Кроме того, по данным учёных, IT-гигант продолжает следить за пользователями по всему миру.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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