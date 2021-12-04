Первую версию "Википедии" продадут на аукционе

Сооснователь проекта "Википедия" (Wikipedia) Джимми Джимбо Уэйлс выставил на аукцион первый вариант всемирно известной интернет-энциклопедии, созданный в 2001 году. Об этом пишет издание The Verge.

Лот будет представлять собой невзаимозаменяемый токен (NFT). Торги проведёт аукционный дом Christie’s. Денежные средства от продажи пойдут на благотворительность, а также на поддержку социальной сети WT.Social, которую Уэйлс запустил в 2019 году.

"Покупатель сможет увидеть тот вариант "Википедии", который впервые появился в январе 2001 года", — пояснил бизнесмен.

По словам Уэйлса, покупатель даже сможет редактировать токен, однако изменения будут сохраняться только в течение пяти минут.