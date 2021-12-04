Первую версию "Википедии" продадут на аукционе
Лот будет представлять собой невзаимозаменяемый токен (NFT), который покупатель даже сможет редактировать.
Фото © ТАСС / dpa
Сооснователь проекта "Википедия" (Wikipedia) Джимми Джимбо Уэйлс выставил на аукцион первый вариант всемирно известной интернет-энциклопедии, созданный в 2001 году. Об этом пишет издание The Verge.
Лот будет представлять собой невзаимозаменяемый токен (NFT). Торги проведёт аукционный дом Christie’s. Денежные средства от продажи пойдут на благотворительность, а также на поддержку социальной сети WT.Social, которую Уэйлс запустил в 2019 году.
"Покупатель сможет увидеть тот вариант "Википедии", который впервые появился в январе 2001 года", — пояснил бизнесмен.
По словам Уэйлса, покупатель даже сможет редактировать токен, однако изменения будут сохраняться только в течение пяти минут.
Ранее стало известно, что режиссёр Квентин Тарантино решил продать в виде NFT вырезанные сцены из фильма "Криминальное чтиво". После этого американская кинокомпания Miramax подала на него в суд.
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