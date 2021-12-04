Эксперт по энергетике Гирман заявил, что "Северный поток – 2" точно "не заработает зимой"

Газопровод "Северный поток – 2" почти на 100% не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией. Об этом в статье для словацкой газеты DenníkN написал эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.

По его мнению, данный факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".

"Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток – 2", который идёт из России прямо в Германию через Балтийское море", — пишет Гирман.

Также эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах и ограниченность транзита голубого топлива по основным магистралям.