Эксперт по энергетике Гирман заявил, что "Северный поток – 2" точно "не заработает зимой"
По его словам, данный факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Газопровод "Северный поток – 2" почти на 100% не заработает этой зимой из-за "проблем" с сертификацией. Об этом в статье для словацкой газеты DenníkN написал эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.
По его мнению, данный факт усугубляет ситуацию с подготовкой Европы к зиме, которая может оказаться "очень морозной".
"Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток – 2", который идёт из России прямо в Германию через Балтийское море", — пишет Гирман.
Также эксперт обратил внимание на крайне незначительные запасы природного газа в европейских хранилищах и ограниченность транзита голубого топлива по основным магистралям.
Ранее в Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока – 2". В пакет был включён ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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