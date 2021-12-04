Генсек ООН Гутерриш назвал карательными ограничения на въезд из-за омикрон-штамма ковида
Он призвал государства вместо этого рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что ограничения на въезд, введённые рядом стран из-за нового штамма ковида "омикрон", являются несправедливыми и неэффективными.
"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", — написал генсек в "Твиттере".
Он призвал государства вместо ограничений на въезд рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.
Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров счёл появление омикрон-штамма началом конца пандемии. Новая мутация заразнее, но вызывает менее тяжёлые формы и не даёт опасных поражений лёгких, отметил эксперт. Вирусолог Анатолий Альтштейн также увидел в штамме "омикрон" шанс на окончание пандемии ковида. Специалист напомнил, что новый вариант коронавируса уже обнаружили примерно у сотни человек, но никто из них не умер.
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