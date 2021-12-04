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Генсек ООН Гутерриш назвал карательными ограничения на въезд из-за омикрон-штамма ковида

Он призвал государства вместо этого рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.

4 декабря, 02:12
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что ограничения на въезд, введённые рядом стран из-за нового штамма ковида "омикрон", являются несправедливыми и неэффективными.

"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", — написал генсек в "Твиттере".

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Он призвал государства вместо ограничений на въезд рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.

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Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров счёл появление омикрон-штамма началом конца пандемии. Новая мутация заразнее, но вызывает менее тяжёлые формы и не даёт опасных поражений лёгких, отметил эксперт. Вирусолог Анатолий Альтштейн также увидел в штамме "омикрон" шанс на окончание пандемии ковида. Специалист напомнил, что новый вариант коронавируса уже обнаружили примерно у сотни человек, но никто из них не умер.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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