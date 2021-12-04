Генсек ООН Гутерриш назвал карательными ограничения на въезд из-за омикрон-штамма ковида

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что ограничения на въезд, введённые рядом стран из-за нового штамма ковида "омикрон", являются несправедливыми и неэффективными.

"С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными", — написал генсек в "Твиттере".

Он призвал государства вместо ограничений на въезд рассмотреть другие меры, в частности многократное тестирование путешественников.