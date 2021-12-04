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В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

По данным метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

4 декабря, 02:18

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы. Это следует из прогностической карты на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — предупреждает Гидрометцентр.

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По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Москве предупреждение действует до 20:00 субботы, в Подмосковье — до 12:00 субботы. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о гололедице до 12:00 воскресенья.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России. Синоптик предупредил, что погода по мере глобальной смены климата становится очень изменчивой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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