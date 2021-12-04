В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы. Это следует из прогностической карты на сайте учреждения.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Москве предупреждение действует до 20:00 субботы, в Подмосковье — до 12:00 субботы. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о гололедице до 12:00 воскресенья.