В Москве и области объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра
По данным метеорологов, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы. Это следует из прогностической карты на сайте учреждения.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — предупреждает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с. В Москве предупреждение действует до 20:00 субботы, в Подмосковье — до 12:00 субботы. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о гололедице до 12:00 воскресенья.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России. Синоптик предупредил, что погода по мере глобальной смены климата становится очень изменчивой.
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