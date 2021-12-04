Bloomberg раскрыл реальное число проданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar

Украина купила у Турции значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем утверждалось ранее. В будущем могут последовать и новые поставки ударных дронов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в правительственных структурах Анкары.

По данным агентства, с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления. Речь идёт о нескольких десятках БПЛА.

"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов", — говорится в статье Bloomberg.

Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina решили не комментировать данную информацию.