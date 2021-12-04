Bloomberg раскрыл реальное число проданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar
По данным СМИ, сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов.
Фото © ТАСС / Yulii Zozulia / Ukrinform via ZUMA Wire
Украина купила у Турции значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем утверждалось ранее. В будущем могут последовать и новые поставки ударных дронов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в правительственных структурах Анкары.
По данным агентства, с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления. Речь идёт о нескольких десятках БПЛА.
"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов", — говорится в статье Bloomberg.
Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina решили не комментировать данную информацию.
Источник Bloomberg также заявил о планах Анкары и Киева на совместное производство ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2".
Впервые о покупке Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в январе 2019 года. Тогда речь шла о шести аппаратах. В конце октября 2021 года стало известно, что Киев применил "байрактары" в Донбассе. Генштаб ВСУ показал видео удара с дрона. В ЛНР заявили, что, использовав турецкие беспилотники, Украина официально признала нарушение Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА. В начале ноября в Киеве заявили, что продолжат закупать дроны у Анкары. Позже стали известны многомиллионные затраты Украины на беспилотники Bayraktar.
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