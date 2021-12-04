Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме с фейковыми выплатами за прививку

Мошенники изобрели очередную схему обмана доверчивых россиян. На сей раз они нацелились на пожилых граждан, сделавших прививку от коронавируса. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Новый мошеннический способ зафиксировали в нескольких регионах Центральной России. Его суть заключается в следующем: пожилому человеку в соцсети приходит сообщение о том, что за вакцинацию от ковида ему якобы полагается денежная выплата. Как пояснил Соловьёв, под таким предлогом злоумышленники хотят разузнать реквизиты банковской карты. Заполучив эту информацию, преступники похищают все средства со счёта жертвы.

"Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию, уточняйте и перепроверяйте на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и в органах социальной защиты меры поддержки и механизмы их реализации", — призвал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Юрист добавил, что в последнее время мошенники переключились на жителей региональных — областных и районных — центров, которые ещё не слишком знакомы с различными изощрёнными способами обмана.