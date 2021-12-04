Депутат Рабинович рассказал, как доклад Резникова об "агрессии России" вызвал смех в Раде

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал о реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности "российского вторжения". Нардеп отметил, что во время выступления главы военного ведомства Незалежной присутствующие смеялись.

Ранее Резников, выступая в Раде, заявил, что существует вероятность "масштабной эскалации со стороны России" в конце января следующего года. При этом назвал эскалацию "вероятным сценарием, но не обязательным". Министр также заявил, что число российских войск на границе якобы превышает 94 тысячи человек.

"Интересна и реакция зала. Пока Резников вещает о страшной угрозе военного вторжения, депутаты смеются и весело общаются друг с другом. Понимают, что это очередной "переворот", — написал Рабинович в "Фейсбуке".

Депутаты Рады смеются во время доклада министра обороны Украины о сроках "эскалации со стороны РФ". Видео © Facebook / Вадим Рабинович