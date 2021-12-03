Министр обороны Украины озвучил новые сроки "эскалации со стороны России"

Украинская разведка считает вероятной "масштабную эскалацию со стороны России" в конце января следующего года. Такое мнение озвучил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но необязательным", — подчеркнул министр.

При этом Резников отметил, что цель украинской власти — не допустить такого развития событий. Также он поделился расчётами о том, что число российских войск на границе якобы составляет 94,3 тысячи человек.