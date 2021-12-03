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Министр обороны Украины озвучил новые сроки "эскалации со стороны России"

Резников при этом сделал важную оговорку: прогнозы Киева являются лишь "вероятным сценарием, но необязательным".

3 декабря, 13:31
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/42169215321/in/album-72157669071948158/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украинская разведка считает вероятной "масштабную эскалацию со стороны России" в конце января следующего года. Такое мнение озвучил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в Верховной раде.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включая самые худшие. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но необязательным", — подчеркнул министр.

При этом Резников отметил, что цель украинской власти — не допустить такого развития событий. Также он поделился расчётами о том, что число российских войск на границе якобы составляет 94,3 тысячи человек.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что эти вбросы являются камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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