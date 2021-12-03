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Памфилова рассказала, что россияне поддерживают трёхдневные выборы

По её словам, нагрузка на избиркомы возросла, но электорату стало проще голосовать.

3 декабря, 13:26
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что российские избиратели оценили по достоинству на сентябрьских выборах удобство трёхдневного голосования и поддерживают этот формат.

"Хотелось бы отметить очень важное: трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. Согласно всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", — сказала глава ЦИК.

Нагрузка на избиркомы возросла, но избирателям стало проще проголосовать. Кроме того, отдельно будут подготовлены предложения по работе избирательных комиссий при трёхдневном голосовании, отметила Памфилова.

Памфилова: Около половины кандидатов на выборах в сентябре были новичками

Памфилова: Около половины кандидатов на выборах в сентябре были новичками

Ранее Лайф писал, что Памфилова назвала электронное голосование на выборах очень перспективным. Она отметила, что данный вид участия в выборах не замещает и не подменяет традиционную систему.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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