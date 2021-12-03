Памфилова рассказала, что россияне поддерживают трёхдневные выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что российские избиратели оценили по достоинству на сентябрьских выборах удобство трёхдневного голосования и поддерживают этот формат.

"Хотелось бы отметить очень важное: трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. Согласно всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", — сказала глава ЦИК.

Нагрузка на избиркомы возросла, но избирателям стало проще проголосовать. Кроме того, отдельно будут подготовлены предложения по работе избирательных комиссий при трёхдневном голосовании, отметила Памфилова.