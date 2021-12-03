Памфилова рассказала, что россияне поддерживают трёхдневные выборы
По её словам, нагрузка на избиркомы возросла, но электорату стало проще голосовать.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что российские избиратели оценили по достоинству на сентябрьских выборах удобство трёхдневного голосования и поддерживают этот формат.
"Хотелось бы отметить очень важное: трёхдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и ещё более укрепило себя во мнении избирателей. Согласно всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", — сказала глава ЦИК.
Нагрузка на избиркомы возросла, но избирателям стало проще проголосовать. Кроме того, отдельно будут подготовлены предложения по работе избирательных комиссий при трёхдневном голосовании, отметила Памфилова.
Ранее Лайф писал, что Памфилова назвала электронное голосование на выборах очень перспективным. Она отметила, что данный вид участия в выборах не замещает и не подменяет традиционную систему.
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