"Всегда оставалась истинно ленинградской актрисой": Садальский рассказал, как Нина Ургант доводила зал до слёз песней "Нам нужна одна победа"
Актёр отметил, что в начале 1980-х исколесил с народной артисткой РСФСР Советский Союз с легендарной программой "Товарищ кино".
Актриса Нина Ургант. Фото © ТАСС / Юрий Белинский
Актёр Станислав Садальский опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост, посвящённый актрисе Нине Ургант, которая ушла из жизни 3 декабря в возрасте 92 лет.
"Грустная весть из Ленинграда: не стало Нины Ургант. Я не случайно так назвал нашу любимую Северную столицу: Нина для меня всегда оставалась истинно ленинградской актрисой — хрупкой, тонкой, интеллигентной. С каким-то особым трагическим изломом и нежной стеснительностью движений, с кроткой манерой говорить тихо, будто бы внутрь себя", — написал артист.
Садальский добавил, что в начале 80-х вместе с Ургант он исколесил СССР с легендарной программой "Товарищ кино". Он отметил, что тогда не было Интернета, а была только невероятная любовь к советским актёрам.
"Нас встречали первые секретари обкомов партии, встречали с корзинами цветов и оркестрами. Мы давали по три концерта — в пятницу, субботу и воскресенье. В Минске пошли с ней к автору "Белых рос" Лёше Дудареву, он нас угощал кулешом и горячительным… Рыбников только выходил на сцену и начинал: "Когда весна придёт, не знаю…" — и у зрителей текли слезы. А уж когда Ниночка пела эпохальное "Горит и кружится планета…" — зал просто рыдал. Ну и я со своим шлягером "О бедном гусаре замолвите слово"..." — рассказал Садальский.
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Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря.
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