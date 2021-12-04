В Италии противник прививок пришёл на вакцинацию от ковида с фальшивой рукой

Житель города Биеллы на северо-западе Италии пытался получить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, придя на прививку с силиконовой рукой. Об этом сообщил глава регионального правительства Пьемонта Альберто Чирио в "Фейсбуке". Отмечается, что, несмотря на реалистичный цвет протеза, 50-летний мужчина не смог обмануть врачей.

"Случай граничит с нелепым, если бы не тот факт, что мы говорим о жесте огромной важности", — заявил Чирио.

Он подчеркнул, что такое поведение неприемлемо, учитывая жертвы, которые итальянское сообщество принесло во время пандемии, "с точки зрения человеческих жизней, социальных и экономических потерь". Отмечается, что мужчину задержали, ему предстоит ответить за свой поступок по закону, однако какое именно наказание его ждёт, не уточняется.

В Италии с 6 декабря ужесточаются ограничения по коронавирусу. Так, по решению властей посещать места массового скопления людей можно будет лишь вакцинированным или переболевшим гражданам.