"Ъ": В России могут ограничить использование неэкологичных автомобилей

Правительство рассматривает сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.

Один из вариантов борьбы с выбросами предусматривает поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств "низких экологических классов", включая создание экозон, куда будет запрещён въезд автомобилям с неэкологичными двигателями.

Кроме того, предлагается ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны и внедрять "цифровые методы контроля уровня шума". В рамках перехода на альтернативные виды топлива кабмин намерен создать сеть заправок для электромобилей. Для европейской части России понадобится 250 тысяч зарядных станций. Сейчас их по всей стране от 150 до 200. Также предлагается установить на основных трассах специализированные автосервисы для электромобилей и пункты по утилизации батарей.