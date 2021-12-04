Самолёт с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

Отмечается, что самолёт, по расчётам, должен был прилететь в 8:15 мск, однако лайнер приземлился на 10 минут раньше.

Ранее сообщалось, что на рейсе из ЮАР находилось около ста российских туристов. Два самолёта отправились в столицу Эфиопии из Йоханнесбурга и Кейптауна. В Аддис-Абебе пассажиры с обоих рейсов пересели в один лайнер и направились в Москву.