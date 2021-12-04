Самолёт с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово
Ранее сообщалось, что для граждан РФ было организовано два рейса — из Йоханнесбурга и Кейптауна, но в столице Эфиопии их пересадили в один лайнер.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В московском аэропорту Домодедово приземлился рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.
Отмечается, что самолёт, по расчётам, должен был прилететь в 8:15 мск, однако лайнер приземлился на 10 минут раньше.
Ранее сообщалось, что на рейсе из ЮАР находилось около ста российских туристов. Два самолёта отправились в столицу Эфиопии из Йоханнесбурга и Кейптауна. В Аддис-Абебе пассажиры с обоих рейсов пересели в один лайнер и направились в Москву.
Напомним, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон". Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм уже признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство.
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