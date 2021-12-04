Россиянам рассказали, как выбрать качественный фейерверк

Для того чтобы выбрать качественное пиротехническое изделие, необходимо обратить внимание на то, где фейерверк продаётся, как выглядит упаковка и что на ней написано. Об этом рассказали в холдинге "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" в беседе с Ura.ru.

"При покупке фейерверков обращайте внимание на внешний вид и оформление изделий. Не приобретайте деформированные изделия, изделия с нарушенной упаковкой. Все тексты и надписи должны быть сделаны на русском языке непосредственно на упаковке изделия", — отметили специалисты, подчеркнув, что пиротехника, на упаковку которой наклеена инструкция на русском языке, как правило, не предназначается для РФ, а значит, не соответствует требованиям безопасности.

Эксперты также уточнили, что на коробке от фейерверка обязательно должны быть указаны точные координаты изготовителя или экспортёра, центров оптовых продаж, а также знак обращения на рынке (ЕАС). Если этой информации нет, значит, продукция контрафактная. Кроме того, специалисты призывают не покупать изделия с истекшим сроком годности, так как они могут работать непредсказуемо.