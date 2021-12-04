В Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз
Там также отметили, что подход Вашингтона по дипмиссиям поможет установить более предсказуемые отношения с Москвой.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия и США за последние дни достигли прогресса в двусторонних вопросах, которые касаются дипломатических виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.
"Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжёлую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что США и Россия продолжают обсуждение вопроса выдачи виз дипломатам. Кроме того, представитель Госдепа подчеркнул, что подход Вашингтона по дипмиссиям создаёт паритет в посольствах, так как в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой. Он отметил, что это поможет установить с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения.
Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов (представителей Демократической и Республиканской партий) попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства США в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов.
Лента новостей
Геннадий Онищенко призвал россиян сдать билеты в Турцию и Египет
сегодня в 05:00
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы
сегодня в 04:52
"Всегда оставалась истинно ленинградской актрисой": Садальский рассказал, как Нина Ургант доводила зал до слёз песней "Нам нужна одна победа"
сегодня в 04:46
Комментариев: 0