В Госдепе заявили о достижении США и РФ прогресса в вопросах дипломатических виз

Россия и США за последние дни достигли прогресса в двусторонних вопросах, которые касаются дипломатических виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского Госдепартамента.

"Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжёлую работу по решению этой проблемы. Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что США и Россия продолжают обсуждение вопроса выдачи виз дипломатам. Кроме того, представитель Госдепа подчеркнул, что подход Вашингтона по дипмиссиям создаёт паритет в посольствах, так как в обеих странах ротация персонала будет происходить с одинаковой частотой. Он отметил, что это поможет установить с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения.