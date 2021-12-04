Объявлены победители финала четвёртого сезона кубка "Управляй!"

В Москве завершился Национальный финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Имена 10 лучших управленцев кубка по версии 2021 года опубликованы в группе проекта во "ВКонтакте".

Напомним, финал стартовал 1 декабря. Он прошёл в очном формате. Участники проверили свою способность управлять виртуальной компанией. Каждый игровой период конкурсанты в командах от трёх до пяти человек приняли по 75 управленческих решений. Студентов оценивали приглашённые эксперты из крупнейших компаний –работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. Лидерские навыки конкурсантов оценивали представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев "Лидеры России". Финалисты представляли 42 региона России и 82 вуза и колледжа. Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.