Объявлены победители финала четвёртого сезона кубка "Управляй!"
Трое из них представляют Приморский край, двое — Москву. Также среди триумфаторов студенты из Смоленской, Тверской, Московской, Ростовской областей и Краснодарского края.
Фото © VK / managecup
В Москве завершился Национальный финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Имена 10 лучших управленцев кубка по версии 2021 года опубликованы в группе проекта во "ВКонтакте".
- Андреев Ярослав Станиславович, Москва, Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС
- Ходаковский Александр Сергеевич, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
- Головизнина Юлия Валерьевна, Москва, факультет экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС
- Веремьев Анатолий Анатольевич, Смоленская область, Смоленск, Смоленский филиал РАНХиГС
- Ведешина Ирина Владимировна, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
- Филончева Дарья Александровна, Московская область, Люберцы, Российская таможенная академия (РТА)
- Иванов Леонид Алексеевич, Тверская область, Тверь, Тверской государственный технический университет (ТвГТУ)
- Острожная Алиса Валерьевна, Краснодарский край, Краснодар, Кубанский государственный университет (КубГУ)
- Влад Михаил Михайлович, Ростовская область, Новочеркасск, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
- Шорников Федор Сергеевич, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС).
Организаторы поздравили победителей и отметили, что они заслужили свой триумф.
Напомним, финал стартовал 1 декабря. Он прошёл в очном формате. Участники проверили свою способность управлять виртуальной компанией. Каждый игровой период конкурсанты в командах от трёх до пяти человек приняли по 75 управленческих решений. Студентов оценивали приглашённые эксперты из крупнейших компаний –работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. Лидерские навыки конкурсантов оценивали представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев "Лидеры России". Финалисты представляли 42 региона России и 82 вуза и колледжа. Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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