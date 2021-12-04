НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Объявлены победители финала четвёртого сезона кубка "Управляй!"

Трое из них представляют Приморский край, двое — Москву. Также среди триумфаторов студенты из Смоленской, Тверской, Московской, Ростовской областей и Краснодарского края.

4 декабря, 05:35
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-155012320_15881?z=photo-155012320_457256633/album-155012320_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">managecup</a></p>

Фото © VK / managecup

В Москве завершился Национальный финал Всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй!" — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Имена 10 лучших управленцев кубка по версии 2021 года опубликованы в группе проекта во "ВКонтакте".

  • Андреев Ярослав Станиславович, Москва, Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС
  • Ходаковский Александр Сергеевич, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
  • Головизнина Юлия Валерьевна, Москва, факультет экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС
  • Веремьев Анатолий Анатольевич, Смоленская область, Смоленск, Смоленский филиал РАНХиГС
  • Ведешина Ирина Владимировна, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
  • Филончева Дарья Александровна, Московская область, Люберцы, Российская таможенная академия (РТА)
  • Иванов Леонид Алексеевич, Тверская область, Тверь, Тверской государственный технический университет (ТвГТУ)
  • Острожная Алиса Валерьевна, Краснодарский край, Краснодар, Кубанский государственный университет (КубГУ)
  • Влад Михаил Михайлович, Ростовская область, Новочеркасск, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
  • Шорников Федор Сергеевич, Приморский край, Владивосток, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС).
Кириенко пообщался с финалистами конкурса "Цифровой прорыв"

Кириенко пообщался с финалистами конкурса "Цифровой прорыв"

Организаторы поздравили победителей и отметили, что они заслужили свой триумф.

Напомним, финал стартовал 1 декабря. Он прошёл в очном формате. Участники проверили свою способность управлять виртуальной компанией. Каждый игровой период конкурсанты в командах от трёх до пяти человек приняли по 75 управленческих решений. Студентов оценивали приглашённые эксперты из крупнейших компаний –работодателей страны по различным управленческим компетенциям, а также по навыкам публичных выступлений. Лидерские навыки конкурсантов оценивали представители бизнеса, органов государственной власти и победители, финалисты и успешные участники конкурса управленцев "Лидеры России". Финалисты представляли 42 региона России и 82 вуза и колледжа. Кубок "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Финалисты "Твоего хода" во время церемонии награждения сделали предложения своим девушкам

Финалисты "Твоего хода" во время церемонии награждения сделали предложения своим девушкам

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1