Терапевт Асанов и педиатр Антропов перечислили опасные для здоровья новогодние игрушки

Медики рассказали, какие угрозы несут в себе некачественные новогодние игрушки. Так, они способны вызвать отравление или аллергическую реакцию, сообщает РИА "Новости". Производители украшений для елей могут использовать токсичные вещества. Если же концентрация таких "ядов" не превышает допустимых значений, продукция проходит по ГОСТу.

"Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека. Наибольшую опасность представляют, конечно, пластиковые игрушки", — подчеркнул врач-терапевт Тимур Асанов.

Пластиковые изделия, изготовленные с нарушением технологии или с использованием некачественного сырья, нередко могут высвобождать отравляющие вещества, что приводит к аллергической реакции или сильному отравлению, рассказывает специалист.

"Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блёстками, или поющая снежинка, желающая всех благ в Новом году, могут отравить", — уточнил Асанов.

Чтобы исключить возможность приобретения некачественной игрушки, следует обратить внимание на её запах, считает эксперт.

"Пластмассовое украшение не должно резко пахнуть — такое изделие не стоит покупать, какой бы соблазнительной ни была цена. Важно изучить состав игрушки. И если производитель ограничился словом "пластик", разумней будет отказаться от приобретения", — рассказал Асанов.

По словам врача, также внимательными нужно быть и при покупке гирлянд. Приобретать их стоит в специализированных магазинах, они не должны нагреваться, провода должны быть плотными, а вилка — хорошо держаться в розетке.

"Если при включении гирлянда начинает источать резкий химический запах, немедленно выключите её и откажитесь от дальнейшего использования", — посоветовал терапевт.

Врач-педиатр Денис Антропов считает, что стеклянные игрушки также могут таить в себе опасность. Особо внимательными при их выборе следует быть покупателям с детьми. Опасны не только порезы, можно ведь и проглотить фрагмент разбитого стекла.

"Пусть игрушка будет лучше из качественного пластика. Обращайте внимание на внешний вид ёлочных игрушек. Они должны быть однородной структуры — без украшений в виде бусинок, стекляруса и других мелких деталей", — объяснил Антропов.

Если игрушка оставляет след краски или блёсток на руках, от покупки следует отказаться, уточнил врач. А если в доме есть малыш, нижний ярус новогодней ёлки лучше оставить без игрушек.

"Развешивая на ёлке гирлянды и другие элементы подсветки, убедитесь, что они недоступны малышу. Детское любопытство и тяга ко всему светящемуся и сверкающему зачастую приводят к тому, что дети засовывают включённые лампочки в рот", — подытожил Антропов.