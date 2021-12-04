Губернатор Лимаренко назвал стоимость строительства моста на Сахалин

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что стоимость строительства моста с Сахалина на материк через пролив Невельского без подъездных путей составляет 300 миллиардов рублей, а с ними — 600 миллиардов. Об этом сообщает РБК.

По словам Лимаренко, подъездные пути — неотъемлемая часть моста, но, если возводить сооружение отдельно, есть возможность заключить концессию на 20 лет. Ведь сейчас есть "длинные дешёвые кредиты на строительство инфраструктурные — условно под 2–3% годовых". Когда же стоимость проекта поделена на две части — за мост и подъездные пути — вопрос о привлечении концессионеров и инвесторов становится техническим, отметил глава региона. Кроме того, он сообщил, что окупить данный проект получится, если сделать проезд грузов по мосту платным.

"Пройдут годы, 10 или 20 лет, но так или иначе появится мост или тоннель из Японии в Россию и мост с Сахалина на материк. Как Суэцкий канал, он был предопределён за многие годы до того, как его вырыли", — считает Лимаренко.

По словам губернатора, необходимость строительства моста связана с перспективами Сахалина как "одного из главных дальневосточных транспортных хабов". Лимаренко отметил, что власти Японии заинтересованы в том, чтобы связать страну с российским регионом с целью отправки грузов по суше через РФ в португальскую столицу Лиссабон. Так, когда проект по мосту с Сахалина будет реализован, то "сразу будет формироваться международный консорциум, который будет делать изыскания для строительства моста в Японию".