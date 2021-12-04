США намерены ввести новые санкции против иностранных чиновников

Соединённые Штаты Америки намерены ввести новые санкции в отношении иностранных чиновников в рамках подготовки к "саммиту за демократию". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя администрации президента.

В Вашингтоне не уточнили, против кого конкретно будут введены ограничения. Однако известно, что такие меры коснутся сотрудников иностранных правительств и других людей, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека.

"В течение недели Казначейство предпримет ряд действий для обозначения лиц, которые занимаются злонамеренной деятельностью, подрывающей демократию и демократические институты во всём мире, включая коррупцию, репрессии, организованную преступность и серьёзные нарушения прав человека", — сообщил собеседник издания.

Кроме того, по его словам, Минфин США планирует ограничить "лазейки", позволяющие коррумпированным чиновникам использовать американский рынок недвижимости, а также в целом повысить прозрачность корпоративной собственности.