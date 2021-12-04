РФ считает обоснованными требования Ирана к США о гарантиях соблюдения ядерной сделки

Россия считает, что требования Ирака к США о гарантиях выполнения соглашения по иранской ядерной программе обоснованны. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"То, что иранцы требуют гарантий, — это абсолютно понятно и обоснованно. Должна быть хоть какая-то уверенность в том, что не будет повторён зловредный эксперимент, который произошел при [занимавшем тогда должность президента США] Дональде Трампе, с политикой максимального давления, с дополнительными санкциями", — сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что всё это должно быть предметом обсуждения. Постпред РФ также добавил, что этот "элемент политической гарантии" необходимо положить на бумагу в рамках переговорного процесса. По его словам, Иран является наиболее заинтересованной страной, поэтому должен давать свои предложение, а остальные участники обсуждения будут очень внимательно их рассматривать.

"Вопрос, который ставят иранцы, абсолютно закономерен и оправдан", — заключил Ульянов.

Он также отметил, что седьмой раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене пока не завершён, он продолжится на следующей неделе. Пока, добавил постпред РФ, участники решили взять технический перерыв, в том числе для консультаций, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу. Ульянов подчеркнул, что на заседании совместной комиссии в австрийской столице все делегации друг друга слышали.

При этом он отметил, что представители Ирана предложили радикально переработать проект документа, что произвело "сильное впечатление" на западных партнёров и вызвало их "болезненную реакцию".