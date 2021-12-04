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РФ считает обоснованными требования Ирана к США о гарантиях соблюдения ядерной сделки

Постпред РФ Ульянов отметил, что "должна быть хоть какая-то уверенность в том, что не будет повторён зловредный эксперимент", когда при Трампе действовала политика "максимального давления".

4 декабря, 06:38

Фото © Pixabay

Россия считает, что требования Ирака к США о гарантиях выполнения соглашения по иранской ядерной программе обоснованны. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"То, что иранцы требуют гарантий, — это абсолютно понятно и обоснованно. Должна быть хоть какая-то уверенность в том, что не будет повторён зловредный эксперимент, который произошел при [занимавшем тогда должность президента США] Дональде Трампе, с политикой максимального давления, с дополнительными санкциями", — сказал Ульянов.

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Он подчеркнул, что всё это должно быть предметом обсуждения. Постпред РФ также добавил, что этот "элемент политической гарантии" необходимо положить на бумагу в рамках переговорного процесса. По его словам, Иран является наиболее заинтересованной страной, поэтому должен давать свои предложение, а остальные участники обсуждения будут очень внимательно их рассматривать.

"Вопрос, который ставят иранцы, абсолютно закономерен и оправдан", — заключил Ульянов.

Он также отметил, что седьмой раунд переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене пока не завершён, он продолжится на следующей неделе. Пока, добавил постпред РФ, участники решили взять технический перерыв, в том числе для консультаций, чтобы подумать, как выстраивать дальнейшую работу. Ульянов подчеркнул, что на заседании совместной комиссии в австрийской столице все делегации друг друга слышали.

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При этом он отметил, что представители Ирана предложили радикально переработать проект документа, что произвело "сильное впечатление" на западных партнёров и вызвало их "болезненную реакцию".

Ранее Лайф рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал Иран главной угрозой для Ближнего Востока. Он допустил, что США увеличат военное присутствие в регионе, если Тегеран не вернётся в ядерную сделку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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