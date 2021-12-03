Зачем президенту США игра в "плохого и хорошего полицейского": На встрече президентов Байден потребует у Москвы изменить Пекину Америка пытается усидеть на двух стульях, потеряв корону гегемона. Основная цель — стравить Россию и Китай, чтобы начать войну. Для этого США шантажируют РФ конфликтами в Европе и Донбассе. 2 декабря, 21:40 Фото © Anna Moneymaker / Getty Images

Общение лидеров России и США пройдёт в виртуальном формате без секретных протоколов и переговоров с глазу на глаз. Главная цель Байдена — поссорить Россию и Китай, считают политологи. Президенты обсудят самые тревожные темы повестки: Украину, Белоруссию и отношения с НАТО, вопрос о размещении ядерного оружия в Восточной Европе, а также высылку дипломатов.

Замминистра МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакт Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшее время, однако дата ещё не согласована. По его словам, это очень важно и для России, и для США.

— У нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые всё больше и больше переходят в фазу острого кризиса, — сказал он, напомнив, что политики обсудят и тревожную ситуацию в Европе.

Треугольник России, Китая и Восточной Европы

— То, что говорит Столтенберг, Байден повторять не будет. Генсек НАТО специально дразнит российскую сторону, провоцирует заявлениями, чтобы вызвать ответную реакцию, а Байден в этой паре как раз добрый полицейский. Одна из главных тем разговора президентов — воссоздание и ремонт системы коллективной безопасности, разграничение сфер интересов в космосе, Арктике и Европе. Центральная задача Джо Байдена, которая давно прорабатывается Госдепом, Пентагоном и Конгрессом, — поссорить Россию и Китай тем или иным способом. Просто потому, что в дальнейшем воевать на два фронта США не смогут, им нужно нейтрализовать Россию Алексей Мухин Политолог

Алексей Мухин считает, что в попытках склонить Россию занять сторону Америки США будут использовать множество инструментов. Политолог обращает внимание на то, что нынешняя эскалация на украино-российской границе повторяет события 2008 года. Как раз в канун Олимпиады в Пекине, как и в тот раз. США точно так же попытаются представить ситуацию, будто это Россия проявила агрессию и испортила мероприятие, хотя вроде бы очевидно, что выгодно это только Вашингтону.

В Восточной Европе по любому кризисному вопросу серьёзной договорённости быть не может, полагает политолог Ростислав Ищенко. Её США используют как верёвку для связывания рук России, чтобы мы не могли активно присутствовать в Тихоокеанском регионе и тем самым поддерживать Китай. До тех пор, пока не решён китайский вопрос, от санкционирования европейского противостояния России американцы не откажутся.

— Для США переговоры с Россией по Китаю — это попытка убедить Кремль отказать Китаю в поддержке, чего не будет. У нас слишком разные, диаметрально противоположные интересы. Пока США не признают, что они благополучно утратили статус гегемона, и не начнут договариваться о новом мире, в котором они будут просто одной из больших стран, решение всех кризисных проблем невозможно. При этом сами США не склонны проводить подобную линию. Сейчас любая договорённость в таком ключе приведёт к тому, что оппоненты внутри Штатов назовут это предательством и сдачей собственных интересов Путину или Си, — объясняет Ищенко.

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По большому счёту эти переговоры США рассматривают как тактический манёвр. Наращивая давление и пугая Россию, что у неё начнётся война с лимитрофами, пытаются выторговать уступки или хотя бы склонить Россию к формулировкам, которые можно продать Китаю как российскую измену. Россия же тянет время — чем дольше мы говорим и обсуждаем, тем дольше мы не воюем. А пока мы не воюем, наши позиции усиливаются. Чем дольше мы протянем время, тем лучше. Так что всё это тактический манёвр с обеих сторон, при котором крупные договорённости невозможны.

Ультиматум и геополитика

Америке важно удостовериться, что Россия не устроит Карибский кризис 2.0, используя свой ядерный арсенал. С момента встречи в Женеве прошло полгода, теперь для Байдена самое главное — "зафиксировать, что США сменили стратегический курс, который они проводили последние 100 лет", считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

— Байден объявил в ООН, что они уходят от конструкции однополярного мира к более архаичной модели традиционной колониальной политики по образу Британской империи. То есть нас ждут всеобщие конфликты, гражданские войны с поддержкой более слабых сторон — так называемая дипломатия канонерок, демонстративная проекция силы с применением военно-морского флота. От России требуется нейтрализация её единственного козыря — применения ядерного вооружения. Поскольку экономически мы слабее в десятки раз, на нас будут давить применением экономических механизмов. Для этого они инициируют акт стратегической стабильности, фактически продолжая контролировать наши ядерные силы на основе тех приёмов, которые были разработаны ещё при Горбачёве, — говорит Фёдоров.

Пиар-ход Байдена

Джо Байден. Фото © Jeff J Mitchell — Pool / Getty Images

— Эта встреча может быть нарочно подогрета американской стороной. Байдену надо предстать решительным противником, ситуация внутри США действительно непростая. Тут возможна какая-то сделка, не как мы привыкли — разрядка, а именно сделка. Логика американской дипломатии такая — нужно просто что-то на что-то поменять. Американцы, скажем, сдадут Украину и "Северный поток — 2", но получат в обмен что-то в Азии или во взаимоотношениях с Китаем. Например, Россия попросит Китай умерить пыл относительно Тайваня, так что нагнетание обстановки — это предтеча сделки. Хотя, может быть, и заранее согласованный сценарий, — отметил политолог Владимир Васильев.

Права человека, кибербезопасность и Иран

— Байден поднимет ещё ряд тем — вопрос о правах человека и некоммерческих организациях, пожурит нас за иностранных агентов. Сам характер встречи говорит о том, что никаких секретных протоколов и разговоров с глазу на глаз не будет, — считает политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев. Повестка может коснуться и моментов, связанных с кибербезопасностью, "зелёной энергетикой", а также дипломатической войны и высылки дипломатов, отмечают политологи. Среди них вопрос, который напрямую затрагивает интересы России, — ситуация в Иране.

— Израильская пресса пишет, что Иран уже готов к войне. Сообщения в духе "хватит миндальничать с Ираном" демонстрируют жёсткую позицию Тель-Авива, который давит на то, что обогащение идёт, а инспекций нет. Иран уже дошёл до 60% обогащения, скоро пройдёт отметку 90%, а это уже атомная бомба в кармане Владимир Васильев Политолог