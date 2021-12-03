10 главных страхов американцев о Китае и России Лайф собрал самые популярные мифы-страшилки, из-за которых американцы негативно относятся к россиянам и китайцам. 3 декабря, 11:29 Фото © Alexander F. Yuan-Pool / Getty Images

Как следует из социологического замера Института Рональда Рейгана, 52% американцев больше всего опасаются Китая. Второе место в опросе занимает Россия — уровень недоверия снизился на 2%, до 14%, по сравнению с аналогичным исследованием в феврале этого года. Далее следуют Северная Корея и Афганистан. Респондентам был задан вопрос: "Какая страна представляет наибольшую угрозу?"

В то же время среди союзников своей страны американцы отдают первое место Британии — 39%, с большим отрывом за ней следуют Канада — 9% и Европа — 7%. Россия в этом показателе занимает 3% и девятое место, а Китай, как ни странно, 4% и шестое место.

На смещение главных угроз в сознании американцев по сравнению с 2018 годом, когда 30% жителей США считали главной угрозой Россию и только 21% — Китай, повлияли два фактора, полагает политолог, доцент факультета политологии МГУ и доцент РГГУ Андрей Зверев.

СМИ и соцсети против Китая и России

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— Первый — коммуникативный фактор воздействия. На картину мира сильно влияет информационное воздействие социальных сетей и СМИ. Также важную роль играет и социализация, и личный опыт. За три года поменялась не только информационная политика американцев, но и сместились акценты восприятия Китая, — пояснил Зверев. Глобальная атака медиа в отношении Москвы и Пекина продолжает сеять негатив: если людям по триста раз рассказывать про якобы враждебные режимы России и Китая, то люди начинают в это верить, считают эксперты.

Китайское происхождение SARS-CoV-2

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Глобальная пандемия нанесла не только смертельный, но и психологический удар всему миру. Попытки выяснить источник распространения и подозрения в адрес Китая в утечке опасного вируса нанесли в сознании американцев мощный удар по Поднебесной. — Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что это китайский вирус. Фактически обвинив Пекин в болезни, которая уничтожает не только весь остальной мир, но и американцев, — отметил Андрей Зверев.

Задержка китайских товаров в портах Калифорнии

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Негативную роль сыграл и октябрьский транспортный коллапс в портах США, который создал риск пустых полок в магазинах на Рождество. Многие американцы боялись оказаться без подарков накануне главного зимнего праздника. — Граждане США воспринимают китайские товары как необходимость. Понятно, что когда люди лишаются насущных вещей, то это формирует отрицательное отношение к стране-производителю. Люди начинают бояться, — объясняет Зверев.

Личный опыт

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Политолог Зверев также отметил, что личный опыт американцев в отношениях с русскими помогает преодолевать и порой рассеивать стереотипы. Например, сотрудничество с русскими хоккеистами в Америке. Американцы видят, что они не такие уж и злые, как обычно представляют русских. У них много общего с американскими спортсменами, в отличие от китайцев.

— Чайна-тауны формируют восприятие, что китайцы не ассимилируются с местными жителями, а, как правило, ведут свой замкнутый образ жизни, не следуя законам, традициям и обычаям США. Это отличает их от тех же русских, которые хоть и контактируют с диаспорами, но в большей степени склонны перенимать американский образ жизни, — отметил Зверев.

Космический гиперзвуковой планирующий аппарат

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Китай испытал оружие, которое раньше считалось невозможным. В ходе испытаний гиперзвукового оружия Пекин выпустил ракету с космического корабля, который уже летел быстрее звука практически в пять раз. Таких образцов техники нет больше ни у кого в мире, что, по мнению американцев, представляет угрозу не только для всеобщей безопасности, но и лично для граждан США.

Китайские студенты — агенты влияния

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Китайских студентов и научных сотрудников американских университетов в США начали воспринимать как агентов влияния. Конфликт Пекина и Вашингтона вызвал в обществе новую волну истерики. Поскольку китайцы занимают второе место в мире после американцев по количеству научных публикаций в главных цитируемых журналах и по затратам на собственные исследования Поднебесная может опередить США в ближайшие годы, Пекин тут же признали конкурентом в этой сфере, а его "рабочих пчёлок" — агентами влияния, запретив стажировку без особого разрешения в университетах Америки.

Рабочие места перехватывает Китай

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Почему Китай — угроза номер один, всё понятно, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв: "Зайдите в любой американский магазин или торговый центр и посмотрите. Там всё (от тяжёлых промышленных товаров до сувениров и детских вещей) "сделано в Китае". Это рядового американца наводит на грустные мысли. То есть причина экономическая. Найти что-то американское с каждым годом всё тяжелее, они же видят, что эти товары фактически отнимают у них рабочие места".

Ядерное оружие России

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Мифы холодной войны о советском ядерном оружии и агрессии перешли по наследству к России. Американцы боятся противостояния, которое грозит им уничтожением в случае войны, хотя, кстати, никогда не подтверждалось.

Демонизация политики России

— На граждан США влияет и демонизация президента Путина, который, мол, вмешивается в американские выборы, чтобы разрушить американскую демократию. Разумеется, повторение этих мыслей изо дня в день даёт свои плоды, — полагает Юрий Рогулёв.

Синергетический эффект сотрудничества России и Китая

Американцы всегда все свои приоритеты строят на деньгах. Всё, что ни происходит, обсуждают не с точки зрения ценностей государства, а с позиции личной выгоды. На первом месте всегда индивидуальность, заработки и собственная стратегия. Это мнение формируется в том числе и средствами массовой информации, они смотрят на эту проблему через призму приобретений и потерь, приводит пример политолог Марат Баширов.

— Когда появляется информация, что Китай или Россия что-то сделают в экономическом аспекте, то всё это подаётся через конкурентный залог в виде вопроса: а что изменится в жизни американцев и экономике США? Они нас рассматривают не как военных соперников, а как экономических конкурентов. У нас свои преимущества, у Китая свои. И больше всего они пугаются нашего союза, который может дать синергетический эффект. Это же не просто вопрос дружбы, это тонкий экономический расчёт. Кстати, обратите внимание, что Индия их совсем не волнует, ни граждан, ни СМИ. Причина простая — она замкнута на свой внутренний рынок и почти не инвестирует в мировую экономику, — сказал Лайфу Баширов.

Авторы Елена Стафеева